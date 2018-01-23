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В Удмуртии погибла пассажирка иномарки, выехавшей со второстепенной дороги
Опубликована: Сегодня 17:18 Женщина-пассажир иномарки погибла сегодня на 74 км дороги «Игра-Глазов» в результате ДТП. Как сообщили информагентству Сусанин в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла около 14:00 на повороте к деревне Лудошур.
Водитель автомобиля «Рено», мужчина 1997 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не уступил автомобилю «ВАЗ 2110» под управлением молодого человека 1995 года рождения. «Десятка», двигавшаяся по главной дороге в прямом направлении, ударила иномарку. В результате столкновения на месте погибла женщина 1967 года рождения, сидевшая в «Рено».