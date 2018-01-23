В Удмуртии погибла пассажирка иномарки, выехавшей со второстепенной дороги

Опубликована: Сегодня 17:18



фото: vk.com/dpsglazov фото: vk.com/dpsglazov

Водитель автомобиля «Рено», мужчина 1997 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не уступил автомобилю «ВАЗ 2110» под управлением молодого человека 1995 года рождения. «Десятка», двигавшаяся по главной дороге в прямом направлении, ударила иномарку. В результате столкновения на месте погибла женщина 1967 года рождения, сидевшая в «Рено».