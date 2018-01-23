Лечившийся в психушке житель Сарапула пытался изнасиловать мать

Опубликована: Сегодня 18:54

фото: euromedmonitor.org
В Сарапуле задержали 41-летнего местного жителя, под угрозой ножа пытавшегося изнасиловать мать. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике, несколько месяцев назад мужчина вернулся домой после лечения в психиатрическом медучреждении.

По решению суда сарапульчанину были назначено принудительное лечение за совершенное убийство. В сентябре 2017 года его признали здоровым и отпустили домой, к 62-летней матери. Днем 20 января он вооружился ножом и напал на мать, пытаясь изнасиловать. Женщина оказала сопротивление, получила резаные раны рук, но всё-таки смогла выбежать из квартиры. Женщина забежала в соседний подъезд и попросила вахтера вызвать полицию.

В рамках расследования назначены судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. В настоящее время мужчина заключен под стражу.


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