Лечившийся в психушке житель Сарапула пытался изнасиловать мать

Опубликована: Сегодня 18:54



фото: euromedmonitor.org фото: euromedmonitor.org

По решению суда сарапульчанину были назначено принудительное лечение за совершенное убийство. В сентябре 2017 года его признали здоровым и отпустили домой, к 62-летней матери. Днем 20 января он вооружился ножом и напал на мать, пытаясь изнасиловать. Женщина оказала сопротивление, получила резаные раны рук, но всё-таки смогла выбежать из квартиры. Женщина забежала в соседний подъезд и попросила вахтера вызвать полицию.В рамках расследования назначены судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. В настоящее время мужчина заключен под стражу.