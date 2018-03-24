Пропавшего 8 марта школьника нашли спустя несколько дней в Ижевске

Опубликована: 13 Марта 2018 г. 12:43

фото: vk.com/psoregion18
Пропавшего 8 марта в с. Пугачево школьника нашли спустя несколько дней в Ижевске. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

12 марта в дежурную часть отдела МВД России по Малопургинскому району обратилась жительница с. Пугачево с сообщением о том, что днем 8 марта из дома ушел ее сын, и его местонахождение неизвестно.

На поиски несовершеннолетнего отправились сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и волонтеры. Подросток был обнаружен членами поискового отряда ПСО «Регион 18» в Ижевске и доставлен в отдел МВД России по Малопургинскому району, где его уже ждали родители.

МВД по Удмуртской Республике выражает благодарность волонтерам ПСО «Регион 18», в частности ее руководителю Марии Видеман, и всем неравнодушным гражданам за оказание активного содействия в поиске пропавшего подростка.

Напомним, что в 2017 году между МВД по Удмуртской Республике и ПСО «Регион-18» было подписано соглашение о взаимодействии в розыске пропавших без вести граждан.


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