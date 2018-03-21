За кражу дорожного знака сарапульчанин отработает 300 обязательных часов

Опубликована: 13 Марта 2018 г. 13:47

фото: evening-kazan.ru
Сарапульский суд признал виновным в краже и мелком хищении местного жителя, который принес домой дорожный знак. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за совершение мелких хищений и, несмотря на это, продолжил свою антиобщественную деятельность.

Так, в начале августа прошлого года из магазина «Глория Джинс» он похитил рюкзак стоимостью 819 рублей, а спустя несколько дней посетил магазин «Остин», откуда вышел с новой футболкой за 590 рублей, оплачивать которую не стал.

В конце июля 2017 года мужчина из неизвестных побуждений похитил с улицы города дорожный знак «Уступи дорогу» с металлической опорой, причинив МУ «Управление благоустройства» материальный ущерб на сумму 1 200 рублей.

«Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, заключающихся в бесплатном выполнении общественно - полезных работ», - уточнили в республиканской прокуратуре.


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