К концу года все детские поликлиники Удмуртии станут «Бережливыми»

Опубликована: 13 Марта 2018 г. 14:51

фото: szaomos.news
К концу 2018 года все детские больницы Удмуртии должны войти в проект «Бережливая поликлиника». Об этом журналистам Сусанина рассказала замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Людмила Гузнищева.

Чтобы попасть в программу, республике нужно завершить оснащение детских больниц, которых в республике 8, а также привести к стандарту все поликлинические отделения медорганизаций и все республиканские специализированные учреждения, где есть поликлиники. Первый транш на эти цели в сумме 132 млн 189 тыс. рублей Удмуртия уже получила. Планируется, что 81% средств предоставит федерация, а 19% выделят из бюджета республики.

Как отметила замминистра, закрывать учреждения не будут. В больницах проведут ремонт, оснастят пандусами, медаппаратурой, в особенности аппаратами лучевой и функциональной диагностики, оборудуют комнаты для матери и ребенка, а также отдельные входы для здоровых и больных детей, колясочные и другое.

Отмечается, что в Ижевске на сегодняшний день только ГКБ №7 соответствует стандартам «Бережливой поликлиники». В настоящее время работы ведутся в детской клинической поликлинике №5 Ижевска.


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