Ижевчанин несколько месяцев продавал наркотики и отмывал полученные деньги

Опубликована: 13 Марта 2018 г. 15:56



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Выяснилось, что крупную партию наркотика он приобрел через Интернет с целью последующего сбыта. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело.Позже правоохранители установили, что сбытом наркотических средств и психотропных веществ подозреваемый занимался в течение нескольких месяцев. При этом, с целью придания правомерного вида владения деньгами, он использовал обезличенные электронные счета и банковские карты, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных действиях.«Таким образом, подозреваемый получил более 640 000 рублей, которые в результате совершения финансовых операций теряли связь с ранее совершенными особо тяжкими преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств», - уточнили в пресс-службе республиканского МВД.Возбуждено уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.