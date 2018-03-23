Ижевчанин несколько месяцев продавал наркотики и отмывал полученные деньги

Опубликована: 13 Марта 2018 г. 15:56

фото: time56.ru
У одного из ижевских гипермаркетов сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Удмуртской Республике задержали 27-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя. При осмотре автомобиля подозреваемого полицейские обнаружили около 2 кг гашиша.

Выяснилось, что крупную партию наркотика он приобрел через Интернет с целью последующего сбыта. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело.

Позже правоохранители установили, что сбытом наркотических средств и психотропных веществ подозреваемый занимался в течение нескольких месяцев. При этом, с целью придания правомерного вида владения деньгами, он использовал обезличенные электронные счета и банковские карты, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных действиях.

«Таким образом, подозреваемый получил более 640 000 рублей, которые в результате совершения финансовых операций теряли связь с ранее совершенными особо тяжкими преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств», - уточнили в пресс-службе республиканского МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.


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