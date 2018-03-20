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Воткинские спасатели достали кота, просидевшего в яме несколько дней
Опубликована: 13 Марта 2018 г. 17:02 Воткинские спасатели ищут хозяев кота, вызволенного из плена. Как пишет votkinsk.ru, сейчас животное находится у временно приютившей его благодетельницы.
В понедельник, 12 марта, в поисково-спасательный отряд позвонил житель Воткинска и сообщил, что уже несколько дней подряд в районе улицы дома № 14 по ул. Школьной, рядом с гаражами, в яме орет кот. По всей вероятности Васька решил погреться и забрался в коллектор теплотрассы, а вот выбраться из трехметровой ямы уже не смог.
По словам одного из спасателей, кот не сразу, но подошел к ним. Скорее всего домашний, так как ухожен и на людей реагирует спокойно. Теперь Васька ждет хозяев, старых или новых.