Трое жителей Глазова передали по цепочке фальшивые 5 тыс рублей и стали фигурантами уголовного дела

Опубликована: 13 Марта 2018 г. 18:08

фото: sampokkm.ru
Трое жителей Глазова, один из которых несовершеннолетний, попали под уголовное преследование за передачу друг другу одной фальшивой купюры. Вменяемая им статья - «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» - предусматривает до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

По данным следствия, супруга одного из обвиняемых - 30-летнего жителя Глазова работала продавцом. При сдаче дневной выручки она обнаружила фальшивую купюру достоинством 5 тыс рублей. Женщина сообщила об этом супругу, и тот решил сбыть фальшивку и избежать тем самым возмещения причиненного владельцу торговой точки ущерба за счет личных средств.

Мужчина предложил своему 27-летнему знакомому разменять купюру в торговой точке. Тот, в свою очередь, предложил это сделать знакомому, 17-летнему учащемуся одного из глазовских училищ. В итоге подросток рассчитался фальшивой купюрой за обед в столовой своего учебного заведения.


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