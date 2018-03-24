Трое жителей Глазова передали по цепочке фальшивые 5 тыс рублей и стали фигурантами уголовного дела

Опубликована: 13 Марта 2018 г. 18:08



фото: sampokkm.ru фото: sampokkm.ru

По данным следствия, супруга одного из обвиняемых - 30-летнего жителя Глазова работала продавцом. При сдаче дневной выручки она обнаружила фальшивую купюру достоинством 5 тыс рублей. Женщина сообщила об этом супругу, и тот решил сбыть фальшивку и избежать тем самым возмещения причиненного владельцу торговой точки ущерба за счет личных средств.Мужчина предложил своему 27-летнему знакомому разменять купюру в торговой точке. Тот, в свою очередь, предложил это сделать знакомому, 17-летнему учащемуся одного из глазовских училищ. В итоге подросток рассчитался фальшивой купюрой за обед в столовой своего учебного заведения.