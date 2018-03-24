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Трое жителей Глазова передали по цепочке фальшивые 5 тыс рублей и стали фигурантами уголовного дела
Опубликована: 13 Марта 2018 г. 18:08 Трое жителей Глазова, один из которых несовершеннолетний, попали под уголовное преследование за передачу друг другу одной фальшивой купюры. Вменяемая им статья - «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» - предусматривает до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
По данным следствия, супруга одного из обвиняемых - 30-летнего жителя Глазова работала продавцом. При сдаче дневной выручки она обнаружила фальшивую купюру достоинством 5 тыс рублей. Женщина сообщила об этом супругу, и тот решил сбыть фальшивку и избежать тем самым возмещения причиненного владельцу торговой точки ущерба за счет личных средств.
Мужчина предложил своему 27-летнему знакомому разменять купюру в торговой точке. Тот, в свою очередь, предложил это сделать знакомому, 17-летнему учащемуся одного из глазовских училищ. В итоге подросток рассчитался фальшивой купюрой за обед в столовой своего учебного заведения.