Девятимесячная девочка и пенсионерка погибли в аварии в Завьяловском районе

Опубликована: 14 Марта 2018 г. 08:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

По информации Госавтоинспекции, столкнулись «Киа Рио», под управлением девушки, 1992 года рождения, и «ИЖ 21260», под управлением мужчины 1962 года рождения.В результате ДТП пассажир автомобиля «ИЖ», женщина 1938 года рождения, и пассажир автомобиля «Киа», девятимесячная девочка, скончались на месте происшествия.Водители автомобилей, а также пассажир автомобиля «Киа» – двухлетняя девочка, получили травмы различной степени тяжести.В ГИБДД отметили, что погибший ребенок перевозился с использованием детского автомобильного кресла, не соответствующего весу и росту ребенка.