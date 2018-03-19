Девятимесячная девочка и пенсионерка погибли в аварии в Завьяловском районе

Опубликована: 14 Марта 2018 г. 08:30

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Девятимесячный ребенок погиб в Завьяловском районе при столкновении двух автомобилей. По сообщению пресс-службы 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло накануне, 13 марта, около 16 часов, на 6 км автодороги с. Завьялово – с. Каменное.

По информации Госавтоинспекции, столкнулись «Киа Рио», под управлением девушки, 1992 года рождения, и «ИЖ 21260», под управлением мужчины 1962 года рождения.

В результате ДТП пассажир автомобиля «ИЖ», женщина 1938 года рождения, и пассажир автомобиля «Киа», девятимесячная девочка, скончались на месте происшествия.

Водители автомобилей, а также пассажир автомобиля «Киа» – двухлетняя девочка, получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД отметили, что погибший ребенок перевозился с использованием детского автомобильного кресла, не соответствующего весу и росту ребенка.


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