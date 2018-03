Легендарный астрофизик Стивен Хокинг умер на 77-ом году жизни

Опубликована: 14 Марта 2018 г. 10:42



фото: convictively51.rssing.com фото: convictively51.rssing.com

— Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался», — цитирует сообщение детей Хокинга Люси, Роберта и Тима Lenta.ru.Стивен Хокинг внес огромный вклад в науку. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Хокинг активно занимался популяризацией науки. В 1988 году вышла его книга под названием «Краткая история времени», которая очень скоро стала бестселлером.Большую часть жизни ученый провел в инвалидной коляске. В начале 1960-х у него появились признаки бокового амиотрофического склероза, из-за чего Стивена Хокинга парализовало. Ещё в 1963 году врачи предполагали, что физику осталось жить не больше двух с половиной лет, но болезнь прогрессировала медленно. В 1985-м году ученый перенес сильнейшее воспаление легких и после операции утратил способность говорить.Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. В 2007 году он даже совершил полет в невесомости на специальном самолете. А в 2014 году на большие экраны вышел художественно-биографический фильм «Вселенная Стивена Хокинга» (в оригинале — The Theory of Everything. — Прим. автора). Актер Эдди Редмэйн получил «Оскар» за роль Стивена Хокинга.Оригинал материала: http://chelyabinsk.74.ru/text/gorod/408666331439104.html