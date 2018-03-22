Пойманный за пьянку житель Удмуртии протрезвел и предложил ГАИшнику взятку

Опубликована: 14 Марта 2018 г. 12:50

фото: vsluh.ru
В мелком взяточничестве обвиняют 54-летнего жителя Кезского района, предложившего сотруднику ДПС деньги. За это мужчине грозит наказание - до одного года лишения свободы.

В феврале этого года обвиняемый в Кезском районе управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС выявили данный факт и составили протокол об административном правонарушении.

Через несколько дней мужчина пришел в отдел полиции и предложил начальнику отделения ГИБДД не направлять собранный против него административный материал в суд. При этом он попытался передать должностному лицу взятку 9,5 тысяч рублей, однако был тут же задержан сотрудниками полиции.


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