Пойманный за пьянку житель Удмуртии протрезвел и предложил ГАИшнику взятку

Опубликована: 14 Марта 2018 г. 12:50



фото: vsluh.ru фото: vsluh.ru

В феврале этого года обвиняемый в Кезском районе управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС выявили данный факт и составили протокол об административном правонарушении.Через несколько дней мужчина пришел в отдел полиции и предложил начальнику отделения ГИБДД не направлять собранный против него административный материал в суд. При этом он попытался передать должностному лицу взятку 9,5 тысяч рублей, однако был тут же задержан сотрудниками полиции.