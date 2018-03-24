В СМИ Запада началась кампания по признанию выборов Президента России нелигитимными Опубликована: 14 Марта 2018 г. 11:46

Сразу после выборов последует целый вал публикаций в западных и российских либеральных СМИ об их легитимности, сообщает "Рен ТВ".



Такое уже было: 2004 год на Украине, Оранжевая революция, когда Янукович победил во втором туре Ющенко, но украинские СМИ сумели убедить активных киевлян в том, что надо требовать третий тур выборов — хотя никакого третьего тура по конституции страны быть не могло. В результате Верховный суд Украины под давлением Майдана принял решение о третьем туре, и к власти пришел Ющенко. Здесь так называемые независимые СМИ и общественные организации, поддерживаемые Западом, сыграли роль катализатора беспорядков — ровно как через десять лет во время Евромайдана под лозунгом борьбы с коррупцией.



Так, журналисты РЕН ТВ провели расследование и выяснили, что редакция "Псковской губернии" — последний оплот "свободы слова" - постоянно получает деньги из-за рубежа за свои материалы. Крупные транши приходят каждый год. По документам, подтверждающим зарубежное финансирование "Псковской губернии", Национальный фонд поддержки демократии, который признан в России нежелательной организацией, перечислил почти 19 тысяч евро. Договор с британским НКО — полторы тысячи евро. 45 тысяч от Европейского фонда за демократию. На "тотальный мониторинг повестки новостей".



Главный редактор Денис Камалягин все отрицает:"Мы зарабатываем. Получаем рекламу, у нас есть рекламодатели, в том числе достаточно крупные. Как бы тяжело, но мы живем на свои средства."



Зато руководство газеты на жизнь никогда не жаловалось. Александр Захаров, до недавнего времени главный редактор, основал фонд "Гражданский форум", через который проходили западные деньги. Похоже, там и оседали. В свои 28 он объездил полмира, купил квартиру в центре Москвы. Катался на дорогом внедорожнике. Дважды попался пьяным за рулем. Причем второй раз с поддельным водительским удостоверением.



После скандала Захаров покинул пост главреда и "всплыл" в "Открытой России" Ходорковского. Связь с газетой сохранил. В распоряжении журналистов РЕН ТВ оказалась его переписка с нынешним руководителем "Псковской губернии" Денисом Камалягиным. Из нее становится понятно: теневое финансирование издания продолжается.



Cхемы могут меняться и усложняться, но цель одна — контролировать каналы связи и средства массовой информации. Первопроходцем в современной России была организация "Интерньюз". Головная компания со штаб-квартирой в Калифорнии поддерживала развитие СМИ в 24 странах. В России с 92-го по 2007 год подготовили около 20 тысяч журналистов. "Интерньюз" разыгрывал сложную комбинацию — курсы для начинающих репортеров действительно проходили. На семинары в качестве лекторов привлекали светил профессии. Львиную долю финансирования организация получала от Государственного департамента США через Агентство по международному развитию. Работа "Интерньюз" — идеальный пример применения "мягкой силы".



После закрытия офиса в России "Интерньюз" продолжил семинары для российских граждан уже в Киргизии и Казахстане.



Андрей Климов, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, комментирует: "Абсолютно точно сказать невозможно, потому что много идет по закрытым статьям. По нашей оценке, порядок цифр на ближайшие два года — это 10-15 млрд долларов".



Декабрь 2017-го, пригород Варшавы — закрытый тренинг для наблюдателей, в том числе и из России. Среди преподавателей Нурул Рахимбек — он почему-то представляет одновременно и Казахстан, и Украину. В справочнике ЦРУ за прошлый год относится к категории "Группы и лидеры, оказывающие политическое давление". Еще Рэй Серрато — бывший специалист по телекоммуникациям ВМФ США. От России — член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот и несколько экспертов оттуда же.



Июль 2016-го, Молдова. Точно такой же семинар. Среди экспертов вновь Роман Удот из "Голоса". А один из организаторов — местная ассоциация Promo Lex. На официальном сайте указаны спонсоры. Большинство законно работать в России не могут.



В 2013-м "Голос", чьи активисты до сих пор разъезжают по миру на западные деньги, был признан иностранным агентом. Решение пытались оспорить, но потом провели формальную реорганизацию, сохранив филиалы в десятках регионов. Иностранные связи тщательно прятали. Но журналистам РЕН ТВ удалось отследить всю цепочку. Европейская платформа за демократические выборы, сокращенно — ЕПДВ. Директор — Штефан Шиффер. Официальные спонсоры — МИД ФРГ, МИД Норвегии, Европейская комиссия, Европейский парламент, Фонд Маршалла (США), Фонд "Открытая Россия" (Великобритания), "Фонд Марион Денхофф" (Германия) и др.



Члены ЕПДВ получают средства от американских НКО, деятельность которых в России признана нежелательной или вообще запрещена. Например, Агентство США по международному развитию (USAID) или Фонд Сороса.



Штефан Шиффер входит в координационный совет еще одной НКО, из Литвы — Международный центр электоральных исследований. И снова финансовая поддержка европейских кураторов и Госдепартамента США.



И работают эти организации в России именно через "Голос". Его бывший директор и нынешний член координационного совета ЕПДВ — Лилия Шибанова. 01.04.2016 в группе ЕПДВ в "Фейсбуке" была размещена публикация о том, что все вышеперечисленные центры в преддверии выборов в Госдуму начинают долгосрочное наблюдение в России.



На опубликованных кадрах Лилия Шибанова в аэропорту Домодедово. Вместе с Романом Удотом возвращается с очередного семинара — из Армении. Шибанова нервничает и отказывается отвечать, от кого получает деньги. Но потом признается:"Да, я работаю на ЕПДВ и получаю оттуда деньги."



Интересно, что Шибанова подчеркнуто дистанцируется от "Голоса", который много лет возглавляла. Но в распоряжении РЕН ТВ оказалась запись ее разговора с помощником Михаила Ходорковского по имени Максим. Обсуждали, как организовать тренинги для наблюдателей в Вильнюсе перед последними выборами в Государственную думу. Когда речь зашла о точной дате, Шибанова вспомнила: впереди сезон отпусков, и эксперты от "Голоса", к которому она якобы не имеет никакого отношения, приехать не смогут, потому что нуждаются в отдыхе.



Сейчас движение активно готовит наблюдателей для работы на президентских выборах, в том числе для онлайн-мониторинга. Хотя зачем, непонятно, ведь члены "Голоса" уже все решили: голосование будет нелегитимно. И раструбили об этом везде, где могли. Например, на заседании Альянса либералов за демократию в Европе. Об этом и заявил в своем докладе Станислав Андрейчук.



Подобная услужливость хорошо оплачивается. Только в 2011-м "Голос" получил 3 млн 150 тысяч долларов, через год еще 2 млн 850 тысяч. Вот и другие контракты: Романа Удота и Международного центра электоральных исследований. С мая 2013-го по июль 2014-го — 10 соглашений, по каждому Удот получает 2300 долларов. За консультации. В этом договоре четырехдневный семинар в Грузии. Ставка — 100 евро в день. Наличными. Просто взять и перевести члену совета "Голоса" деньги от иностранного фонда нельзя — тогда не избежать публичности. Поэтому в ход идут расписки.



В отличие от "Голоса", зарубежные спонсоры обязаны отчитываться, кому и за что заплатили. Поэтому такие бумажки кочуют из страны в страну, чтобы были подписи всех участников сделки. Вот, Удот передал 2700 евро Шибановой. Та приняла.



Участники всевозможных форумов и тренингов, как челноки 90-х, везут в страну наличные. Всегда понемногу — несколько тысяч долларов или евро. Это законно. Но в итоге скромные суммы складываются в серьезный финансовый поток, который тщательно пытаются скрыть.



Так делают не только в "Голосе". Курьеры с конвертами снабжают добрую часть российской оппозиции. Вот руководитель весьма скромного интернет-проекта "Монитор" Наталья Соколова возвращается после очередного семинара. С тугой пачкой долларов. Мы уже рассказывали, что за прошлый год она, нигде официально не работая, внесла на свои счета больше 2 миллионов рублей.



За границей конспирация не нужна. Фешенебельные отели, роскошные фуршеты... В Вильнюсе, и июне 2017-го, на форуме "Свободной России" поучаствовал, например, в качестве почетного гостя бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.



Эксперты объясняют, реальное наблюдение за избирательным процессом таких борцов за демократию не интересует. Задача — попасть на участки, получить право подписывать или не подписывать протоколы. Чтобы потом заявить: а выборы не настоящие.



"Они попытаются симулировать протестные акции. Они попытаются через глобальные СМИ представить эти протестные акции как масштабное явление. Мы знаем об этих планах. Они будут раздувать из мухи слона. Они уже этих мух нашли, а значит, раздувать есть кому. У них там органы собственной государственной пропаганды и госструктуры. На "Би Би Джи" работает в общей сложности 1200 организаций типа СМИ, радиоканалов по всему миру. Так что это серьезные ребята", — говорит Андрей Климов.



Вмешательства в выборы по всему миру, а сейчас и в России, не скрывают и американские спецслужбы. Об этом в интервью Рен ТВ телеканалу рассказал Рэймонд Макговерн, проработавший аналитиком в ЦРУ больше 30 лет: "США постоянно пытаются вмешиваться в выборы и внутренние дела стран. В 2014 году США и другие западные службы устроили провокацию в Киеве. Правительство Януковича было свергнуто профашистским режимом. Вклад Запада был значительный и неприкрытый. Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд признала, что они потратили на это 5 миллиардов долларов", — сказал он.



С точки зрения бизнеса, вложения в оппозиционные структуры России считаются крайне рискованными, потому что результат их деятельности уже много лет стремится к нулю. В этом отношении зарубежные спонсоры больше похожи на советское Политбюро, которое годами вливало миллионы долларов страны в соцлагеря и так называемые дружественные режимы. Правда, без особого результата.



Такое уже было: 2004 год на Украине, Оранжевая революция, когда Янукович победил во втором туре Ющенко, но украинские СМИ сумели убедить активных киевлян в том, что надо требовать третий тур выборов — хотя никакого третьего тура по конституции страны быть не могло. В результате Верховный суд Украины под давлением Майдана принял решение о третьем туре, и к власти пришел Ющенко. Здесь так называемые независимые СМИ и общественные организации, поддерживаемые Западом, сыграли роль катализатора беспорядков — ровно как через десять лет во время Евромайдана под лозунгом борьбы с коррупцией.Так, журналисты РЕН ТВ провели расследование и выяснили, что редакция "Псковской губернии" — последний оплот "свободы слова" - постоянно получает деньги из-за рубежа за свои материалы. Крупные транши приходят каждый год. По документам, подтверждающим зарубежное финансирование "Псковской губернии", Национальный фонд поддержки демократии, который признан в России нежелательной организацией, перечислил почти 19 тысяч евро. Договор с британским НКО — полторы тысячи евро. 45 тысяч от Европейского фонда за демократию. На "тотальный мониторинг повестки новостей".Главный редактор Денис Камалягин все отрицает:"Мы зарабатываем. Получаем рекламу, у нас есть рекламодатели, в том числе достаточно крупные. Как бы тяжело, но мы живем на свои средства."Зато руководство газеты на жизнь никогда не жаловалось. Александр Захаров, до недавнего времени главный редактор, основал фонд "Гражданский форум", через который проходили западные деньги. Похоже, там и оседали. В свои 28 он объездил полмира, купил квартиру в центре Москвы. Катался на дорогом внедорожнике. Дважды попался пьяным за рулем. Причем второй раз с поддельным водительским удостоверением.После скандала Захаров покинул пост главреда и "всплыл" в "Открытой России" Ходорковского. Связь с газетой сохранил. В распоряжении журналистов РЕН ТВ оказалась его переписка с нынешним руководителем "Псковской губернии" Денисом Камалягиным. Из нее становится понятно: теневое финансирование издания продолжается.Cхемы могут меняться и усложняться, но цель одна — контролировать каналы связи и средства массовой информации. Первопроходцем в современной России была организация "Интерньюз". Головная компания со штаб-квартирой в Калифорнии поддерживала развитие СМИ в 24 странах. В России с 92-го по 2007 год подготовили около 20 тысяч журналистов. "Интерньюз" разыгрывал сложную комбинацию — курсы для начинающих репортеров действительно проходили. На семинары в качестве лекторов привлекали светил профессии. Львиную долю финансирования организация получала от Государственного департамента США через Агентство по международному развитию. Работа "Интерньюз" — идеальный пример применения "мягкой силы".После закрытия офиса в России "Интерньюз" продолжил семинары для российских граждан уже в Киргизии и Казахстане.Андрей Климов, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, комментирует: "Абсолютно точно сказать невозможно, потому что много идет по закрытым статьям. По нашей оценке, порядок цифр на ближайшие два года — это 10-15 млрд долларов".Декабрь 2017-го, пригород Варшавы — закрытый тренинг для наблюдателей, в том числе и из России. Среди преподавателей Нурул Рахимбек — он почему-то представляет одновременно и Казахстан, и Украину. В справочнике ЦРУ за прошлый год относится к категории "Группы и лидеры, оказывающие политическое давление". Еще Рэй Серрато — бывший специалист по телекоммуникациям ВМФ США. От России — член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот и несколько экспертов оттуда же.Июль 2016-го, Молдова. Точно такой же семинар. Среди экспертов вновь Роман Удот из "Голоса". А один из организаторов — местная ассоциация Promo Lex. На официальном сайте указаны спонсоры. Большинство законно работать в России не могут.В 2013-м "Голос", чьи активисты до сих пор разъезжают по миру на западные деньги, был признан иностранным агентом. Решение пытались оспорить, но потом провели формальную реорганизацию, сохранив филиалы в десятках регионов. Иностранные связи тщательно прятали. Но журналистам РЕН ТВ удалось отследить всю цепочку. Европейская платформа за демократические выборы, сокращенно — ЕПДВ. Директор — Штефан Шиффер. Официальные спонсоры — МИД ФРГ, МИД Норвегии, Европейская комиссия, Европейский парламент, Фонд Маршалла (США), Фонд "Открытая Россия" (Великобритания), "Фонд Марион Денхофф" (Германия) и др.Члены ЕПДВ получают средства от американских НКО, деятельность которых в России признана нежелательной или вообще запрещена. Например, Агентство США по международному развитию (USAID) или Фонд Сороса.Штефан Шиффер входит в координационный совет еще одной НКО, из Литвы — Международный центр электоральных исследований. И снова финансовая поддержка европейских кураторов и Госдепартамента США.И работают эти организации в России именно через "Голос". Его бывший директор и нынешний член координационного совета ЕПДВ — Лилия Шибанова. 01.04.2016 в группе ЕПДВ в "Фейсбуке" была размещена публикация о том, что все вышеперечисленные центры в преддверии выборов в Госдуму начинают долгосрочное наблюдение в России.На опубликованных кадрах Лилия Шибанова в аэропорту Домодедово. Вместе с Романом Удотом возвращается с очередного семинара — из Армении. Шибанова нервничает и отказывается отвечать, от кого получает деньги. Но потом признается:"Да, я работаю на ЕПДВ и получаю оттуда деньги."Интересно, что Шибанова подчеркнуто дистанцируется от "Голоса", который много лет возглавляла. Но в распоряжении РЕН ТВ оказалась запись ее разговора с помощником Михаила Ходорковского по имени Максим. Обсуждали, как организовать тренинги для наблюдателей в Вильнюсе перед последними выборами в Государственную думу. Когда речь зашла о точной дате, Шибанова вспомнила: впереди сезон отпусков, и эксперты от "Голоса", к которому она якобы не имеет никакого отношения, приехать не смогут, потому что нуждаются в отдыхе.Сейчас движение активно готовит наблюдателей для работы на президентских выборах, в том числе для онлайн-мониторинга. Хотя зачем, непонятно, ведь члены "Голоса" уже все решили: голосование будет нелегитимно. И раструбили об этом везде, где могли. Например, на заседании Альянса либералов за демократию в Европе. Об этом и заявил в своем докладе Станислав Андрейчук.Подобная услужливость хорошо оплачивается. Только в 2011-м "Голос" получил 3 млн 150 тысяч долларов, через год еще 2 млн 850 тысяч. Вот и другие контракты: Романа Удота и Международного центра электоральных исследований. С мая 2013-го по июль 2014-го — 10 соглашений, по каждому Удот получает 2300 долларов. За консультации. В этом договоре четырехдневный семинар в Грузии. Ставка — 100 евро в день. Наличными. Просто взять и перевести члену совета "Голоса" деньги от иностранного фонда нельзя — тогда не избежать публичности. Поэтому в ход идут расписки.В отличие от "Голоса", зарубежные спонсоры обязаны отчитываться, кому и за что заплатили. Поэтому такие бумажки кочуют из страны в страну, чтобы были подписи всех участников сделки. Вот, Удот передал 2700 евро Шибановой. Та приняла.Участники всевозможных форумов и тренингов, как челноки 90-х, везут в страну наличные. Всегда понемногу — несколько тысяч долларов или евро. Это законно. Но в итоге скромные суммы складываются в серьезный финансовый поток, который тщательно пытаются скрыть.Так делают не только в "Голосе". Курьеры с конвертами снабжают добрую часть российской оппозиции. Вот руководитель весьма скромного интернет-проекта "Монитор" Наталья Соколова возвращается после очередного семинара. С тугой пачкой долларов. Мы уже рассказывали, что за прошлый год она, нигде официально не работая, внесла на свои счета больше 2 миллионов рублей.За границей конспирация не нужна. Фешенебельные отели, роскошные фуршеты... В Вильнюсе, и июне 2017-го, на форуме "Свободной России" поучаствовал, например, в качестве почетного гостя бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.Эксперты объясняют, реальное наблюдение за избирательным процессом таких борцов за демократию не интересует. Задача — попасть на участки, получить право подписывать или не подписывать протоколы. Чтобы потом заявить: а выборы не настоящие."Они попытаются симулировать протестные акции. Они попытаются через глобальные СМИ представить эти протестные акции как масштабное явление. Мы знаем об этих планах. Они будут раздувать из мухи слона. Они уже этих мух нашли, а значит, раздувать есть кому. У них там органы собственной государственной пропаганды и госструктуры. На "Би Би Джи" работает в общей сложности 1200 организаций типа СМИ, радиоканалов по всему миру. Так что это серьезные ребята", — говорит Андрей Климов.Вмешательства в выборы по всему миру, а сейчас и в России, не скрывают и американские спецслужбы. Об этом в интервью Рен ТВ телеканалу рассказал Рэймонд Макговерн, проработавший аналитиком в ЦРУ больше 30 лет: "США постоянно пытаются вмешиваться в выборы и внутренние дела стран. В 2014 году США и другие западные службы устроили провокацию в Киеве. Правительство Януковича было свергнуто профашистским режимом. Вклад Запада был значительный и неприкрытый. Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд признала, что они потратили на это 5 миллиардов долларов", — сказал он.С точки зрения бизнеса, вложения в оппозиционные структуры России считаются крайне рискованными, потому что результат их деятельности уже много лет стремится к нулю. В этом отношении зарубежные спонсоры больше похожи на советское Политбюро, которое годами вливало миллионы долларов страны в соцлагеря и так называемые дружественные режимы. Правда, без особого результата.



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