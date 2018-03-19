Фермеры считают Павла Грудинина удачливым торговцем подмосковной землей, а не крестьянином

Опубликована: 14 Марта 2018 г. 13:54



Фото: Kazanfirst.ru Фото: Kazanfirst.ru

Если бы Грудинин развил свой колхоз, находясь где-нибудь в Ставропольском крае, за счет производства продукции, это было бы одно, но Грудинин получил деньги не от сельхозпроизводства, а от продажи недвижимости и имущества. Свое мнение высказал газете ВЗГЛЯД астраханский фермер Павел Андросов: «Его предприятие получило развитие благодаря деньгам от продажи земли и недвижимости вблизи Москвы. Если бы Грудинин развил свой «Совхоз имени Ленина», находясь где-нибудь в Ставропольском крае, за счет производства продукции, это было бы одно, но Грудинин получил деньги не от сельхозпроизводства, а от продажи недвижимости и имущества. Развиваться за счет таких больших денег не так сложно. Любой фермер смог бы это сделать. А развиваться без этих денег только за счет сельхозпроизводства – это другой вопрос, это сложно.»

Похожего мнения по поводу Грудинина придерживается директор фермерского хозяйства «Прошаков» в Волгоградской области Андрей Прошаков, который считает, что кандидат от КПРФ больше относится к олигархату, а не к фермерам. «Грудинин – большой удачливый крестьянин, который оказался в нужном месте в нужное время. Грудинин говорит хорошие вещи, но об этом говорят все. Но Грудинин не сделал то, о чем говорит. Он же мог развивать мелкие подсобные хозяйства. Они развиваются? Нет!» – сказал Прошаков.

По его словам, Павел Грудинин не способен удержать тех, кто сейчас покидает сельские территории. Прошаков убежден, что в случае прихода Грудинина к власти «жизнь владельца сенокомплекса вряд ли изменится к лучшему».

Прошаков предложил Грудинину брать пример с других хозяйств, где все усилия прилагаются для развития фермерства, благодаря чему на местном рынке появляется более дешевая качественная продукция.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Грудинин и его родственники могли обогатиться за счет продажи подмосковных земель. Журналисты отмечали, что Грудинин распродал земли, на которых затем были построены торговые центры «Вегас», «Твой дом» и другие. Благодаря этому возглавляемый Грудининым совхоз имени Ленина «заработал порядка 730 млн рублей», но «реальная стоимость проданной земли составляла около 7 млрд рублей».

Много говорилось о сделке со шведской компанией IKEA, которая приобрела участок на Каширском шоссе у фирмы «ТТ Девелопмент» – дочерней структуры ЗАО «Совхоз им. Ленина». Доходы от продажи этого участка могли составилять почти 1,6 миллиарда рублей. Сам Грудинин подробности этой сделки не раскрывал, ссылаясь на коммерческую тайну.

Выборы в России пройдут 18 марта. На данный момент насчитывается восемь претендентов на президентский пост: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).