Молодой эксгибиционист из Можги попал в психбольницу

Опубликована: 14 Марта 2018 г. 14:57

фото: bloknot-volzhsky.ru
Житель Можги представил себя эксгибиционистом и попал под уголовную ответственность по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Экспертизой молодой человек был признан шизофреником и отправлен в психлечебницу.

Было установлено, 22-летний местный житель гулял по Можге и заметил идущих на встречу незнакомую женщину с 10-летней дочерью. Он остановился возле кустарника и «совершил демонстративные действия сексуального характера». Женщина сообщила об этом по телефону в оперативные службы, и прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника.

С помощью судебной психиатрической экспертизы у мужчины были обнаружены признаки хронического психического расстройства в виде шизофрении. С учетом этого суд назначил  принудительную меру медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре.


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