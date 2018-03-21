За два года в Ижевске построят пять новых детских садов

Опубликована: 14 Марта 2018 г. 16:02



фото: uaomos.news фото: uaomos.news

Деньги выделят из федерального, республиканского и городского бюджетов. Также власти планируют привлечь инвесторов. «Провели встречу с инвесторами: ГВСУ №8 и "Аспэк" по площадкам в микрорайоне "Столичный" и в микрорайоне на улице Берша. У инвесторов интерес есть. Они готовы разработать и предоставить проект, чтобы построить объекты и продать их муниципалитету», - сообщил глава Ижевска.Отмечается, что на создание дополнительных мест для детей в ясельных группах дошкольных учреждений Удмуртия получит из федерального бюджета 1,1 млрд рублей, которые должны быть реализованы не позднее 2019 года.«У нас получалось по одному детскому саду в год вводить. Сейчас закончилось строительство детского сада на улице Берша. Мы приступили к строительству детского сада на улице Баранова. Это тоже профинансировано из федеральной программы. И если у нас к 2019 году прибавится 3-4 (а мы хотим 5), то мы точно подойдем вплотную к выполнению программы, что было в посылах президента, чтобы с двух лет обеспечить всех детей местами», - сообщил Юрий Тюрин.Дошкольные учреждения появятся на улицах Вадима Сивкова и Ворошилова, а также в поселке Машиностроителей.