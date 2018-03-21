Лондон высылает из страны 23 российских дипломата

Опубликована: 14 Марта 2018 г. 17:07

фото: delo-kira.ru
Лондон требует высылки из Великобритании 23 российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Об этом в ходе выступления в парламенте объявила премьер-министр Тереза Мэй, передают РИА Новости. Она уточнила, что сотрудникам дипмиссии на сборы дается неделя. По ее словам, высылка дипломатов "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы".

Британия приостановит все двусторонние контакты с Россией, а высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Также страна отозвала приглашение главе российского МИД Сергея Лаврова посетить Лондон.

Британский премьер прямо обвинила Москву в атаке на Сергея Скрипаля и пообещала призвать в Совбезе ООН к принятию международных мер в отношении России.

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко назвал решение Лондона "серьезной провокацией". "Все, что бы было сделано сегодня британским правительством, совершенно неприемлемо, и мы считаем это провокацией", — заявил дипломат телеканалу Sky News.

Российский МИД в ближайшее время опубликует заявление в связи с выступлением премьера Великобритании Терезы Мэй в парламенте, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Тереза Мэй заявила, что к отравлению "с высокой степенью вероятности" причастна Москва, и потребовала от нее объяснений.

Российский МИД назвал это заявление "цирковым шоу" и началом очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров отметил, что британские власти не предоставили ни одного доказательства или официального запроса по этому делу.


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