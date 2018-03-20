Ветер в Удмуртии усилится, но станет теплее

Опубликована: 14 Марта 2018 г. 18:18



фото: nsktv.ru фото: nsktv.ru

По прогнозам синоптиков завтра, 15 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9-14м/с, днем с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -10,-12°С, днем -2,-4°С.В пятницу, 16 марта - облачно, снег, днем мокрый, местами с дождем, слабый гололед. Ветер южный 9-14 м/с, днем порывы до 17 м/с. Столбики термометров покажут ночью -4,-6°С, днем 0,-2°С.В субботу, 17 марта - облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью местами умеренный. Ветер будет дуть юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -10,-12°С, днем -7,-9°С, на дорогах гололедица, накат.