В Ижевске пассажир подсунул кондуктору тысячную купюру «банка приколов»

Опубликована: 15 Марта 2018 г. 08:30



фото: k1news.ru фото: k1news.ru

В дежурную часть полиции обратилась кондуктор автобуса и сообщила о совершенном грабеже. Женщина рассказала, что в салон автобуса вошел молодой человек и для оплаты проезда передал ей купюру номиналом 1000 рублей. Кондуктор выдала сдачу, однако позже заметила, что купюра является билетом «банка приколов». Женщина обратилась к молодому человеку, чтобы он вернул сдачу и оплатил проезд, пыталась его задержать, но злоумышленник вырвался и на ближайшей остановке выбежал из автобуса.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний ранее судимый ижевчанин.По факту грабежа возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.