|
В Ижевске пассажир подсунул кондуктору тысячную купюру «банка приколов»
Опубликована: 15 Марта 2018 г. 08:30 Ранее судимый ижевчанин ограбил кондуктора автобуса. Мужчину задержали и закрыли в изоляторе временного содержания.
В дежурную часть полиции обратилась кондуктор автобуса и сообщила о совершенном грабеже. Женщина рассказала, что в салон автобуса вошел молодой человек и для оплаты проезда передал ей купюру номиналом 1000 рублей. Кондуктор выдала сдачу, однако позже заметила, что купюра является билетом «банка приколов». Женщина обратилась к молодому человеку, чтобы он вернул сдачу и оплатил проезд, пыталась его задержать, но злоумышленник вырвался и на ближайшей остановке выбежал из автобуса.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний ранее судимый ижевчанин.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.