Разметка жёлтого и синего цвета появится на дорогах России

Опубликована: 15 Марта 2018 г. 09:33



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— Зоны, где запрещён обгон, впервые будут обозначены жёлтыми полосами, а полосы движения на перекрёстках — синими, — говорится в сообщении.По мнению разработчика стандарта гендиректора центра инженерно-технических исследований "Дорконтроль" Владимира Свежинского, "жёлтый цвет позволит сделать разметку заметнее, особенно в регионах, где обильно выпадает снег". В то же время синяя разметка станет "указателем" зоны платной и бесплатной парковок.Также отмечается, что новый ГОСТ приняли в рамках приведения документации в соответствие с техрегламентом Таможенного союза 2011 года "Безопасность автодорог" и ПДД.