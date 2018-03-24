|
Разметка жёлтого и синего цвета появится на дорогах России
Опубликована: 15 Марта 2018 г. 09:33 С июня текущего года на дороги РФ будут нанесены новые элементы разметки жёлтого и синего цвета. Новый ГОСТ дорожной разметки утвердили в Росстандарте, пишет "Life".
— Зоны, где запрещён обгон, впервые будут обозначены жёлтыми полосами, а полосы движения на перекрёстках — синими, — говорится в сообщении.
По мнению разработчика стандарта гендиректора центра инженерно-технических исследований "Дорконтроль" Владимира Свежинского, "жёлтый цвет позволит сделать разметку заметнее, особенно в регионах, где обильно выпадает снег". В то же время синяя разметка станет "указателем" зоны платной и бесплатной парковок.
Также отмечается, что новый ГОСТ приняли в рамках приведения документации в соответствие с техрегламентом Таможенного союза 2011 года "Безопасность автодорог" и ПДД.