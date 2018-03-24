Три года условно получила замначальника районного отдела приставов, попавшаяся на взятке

Опубликована: 15 Марта 2018 г. 10:37



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Женщину задержали при получении 20 тыс рублей в качестве первой части взятки в виде денег в общей сумме 40 тыс рублей через посредников, за незаконную отмену запрета на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.Женщине назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 3 года. В связи с утратой доверия с государственной гражданской службы ее уволили.