Белый медвежонок, недавно родившийся в зоопарке Удмуртии, впервые вышел в свет

Опубликована: 15 Марта 2018 г. 11:42

фото: udm-zoo.ru
Недавно родившийся в ижевском зоопарке белый медвежонок впервые вышел на улицу в большой вольер. Как сообщает пресс-служба зверинца, первые шаги малыш делал вместе с мамой под ее чутким руководством.

Сотрудники зоопарка только накануне узнали пол медвежонка: малыш оказался девочкой. «Перед определением пола волновались, как в роддоме», - рассказали в пресс-службе.

Отныне прогулки маленькой и большой медведицы будут регулярными. Желающих увидеть юную красотку – белого медвежонка – ждут в зоопарке Удмуртии ежедневно с 9:00 и до обеда.


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