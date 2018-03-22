Белый медвежонок, недавно родившийся в зоопарке Удмуртии, впервые вышел в свет

Опубликована: 15 Марта 2018 г. 11:42



фото: udm-zoo.ru фото: udm-zoo.ru

Сотрудники зоопарка только накануне узнали пол медвежонка: малыш оказался девочкой. «Перед определением пола волновались, как в роддоме», - рассказали в пресс-службе.Отныне прогулки маленькой и большой медведицы будут регулярными. Желающих увидеть юную красотку – белого медвежонка – ждут в зоопарке Удмуртии ежедневно с 9:00 и до обеда.