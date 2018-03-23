За развращение пяти детей экс-чиновнику администрации Главы Удмуртии вынесли приговор

Опубликована: 15 Марта 2018 г. 12:46



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Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с общением с детьми на срок 10 лет. Кроме того, к осужденному применены принудительные меры медицинского характера.

Бывший начальник отдела судебной практики правового управления администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики признал свою вину в полном объеме.