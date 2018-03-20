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Британских дипломатов вышлют из России в ответ на действия Лондона
Опубликована: 15 Марта 2018 г. 13:51 Москва зеркально решила ответить на вчерашнее заявление Терезы Мэй. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона.
— Обязательно, — сказал министр иностранных дел в интервью РИА "Новости".
Что касается сроков ответных мер Британии, то Лавров добавил, что "скоро".
Напомним, Лондон объявил о том, что вышлет 23 российских дипломата из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия же отрицает свою причастность.