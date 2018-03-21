Женщина-инвалид не смогла выбраться из горящего в Завьяловском районе дома

Опубликована: 15 Марта 2018 г. 14:55



фото: zab.ru фото: zab.ru

По данным проверки, в ночь с 14 на 15 марта в двухквартирном деревянном жилом доме в деревне Русский Вожой Завьяловского района произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания в одной из квартир обнаружено тело проживавшей там 62-летней пенсионерки. Имеется информация, что женщина являлась инвалидом и передвигалась с трудом. Семье из четырех человек, включая двоих несовершеннолетних детей, проживавшей в соседней квартире, удалось спастись. Никто из них не пострадал.В результате пожара строение полностью уничтожено огнем. Предварительная причина его возникновения - короткое замыкание электропроводки в квартире погибшей. На сегодняшний день устанавливаются все обстоятельства произошедшего.