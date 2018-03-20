Сильный ветер в Удмуртии чуть утихнет только в выходные

Опубликована: 15 Марта 2018 г. 18:04

фото: ugranow.ru
МЧС Удмуртии информирует ижевчан о сильном, до 17 метров в секунду, ветре. Непогода сохранится минимум до вечера пятницы, 16 марта. На дорогах снежные заносы, накат и слабый гололед.

В ночь на 16 марта на территории Удмуртии ожидается от -5 до -10 градусов. Днем температура воздуха поднимется до -4, 0 градусов. Временами будет идти снег, днем возможен мокрый. На дорогах снежные заносы, накат и слабый гололед.

В Ижевске ночью столбики термометров покажут от -6 до -8 градусов. Днем температура воздуха составит -1, -3 градуса. Ветер будет дуть южный, со скоростью 9-14 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.


Теги
физкультура вода Балезино праздник религия зоопарк Голливуд долг занятость Малая Пурга Можга видео медицина пенсия музыка фестиваль ремонт конкурс финансы мода Сарапул алкоголь безопасность МЧС торговля инвалид прокуратура школа технологии МВД спортсмен животные футбол здоровье дороги депутат промышленность хоккей Александр Волков убийство ГЖД ИжГТУ семья дети кино Ижевск транспорт Ижавто Госсовет УР ГИБДД погода Дмитрий Медведев Игра Москва траур Россия выборы творчество Завьялово самолет Владимир Путин молодежь образование пристав ДТП ЖКХ Новый год/Рождество лес свадьба выставка бизнес Украина природа пожар туризм СКП строительство штраф телевидение Глазов СМИ банк наркотики США оружие Интернет терроризм Удмуртия Воткинск розыск полиция преступление армия Ува рейтинг правительство звезда суд ветеран бюджет
Все теги
Яндекс.Погода