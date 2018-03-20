Сильный ветер в Удмуртии чуть утихнет только в выходные

Опубликована: 15 Марта 2018 г. 18:04



фото: ugranow.ru фото: ugranow.ru

В ночь на 16 марта на территории Удмуртии ожидается от -5 до -10 градусов. Днем температура воздуха поднимется до -4, 0 градусов. Временами будет идти снег, днем возможен мокрый. На дорогах снежные заносы, накат и слабый гололед.В Ижевске ночью столбики термометров покажут от -6 до -8 градусов. Днем температура воздуха составит -1, -3 градуса. Ветер будет дуть южный, со скоростью 9-14 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.