Первый этап операции «Розыск» прошел в Удмуртии

Опубликована: 16 Марта 2018 г. 08:30

фото: viorin.com
При проведении первого этапа международной оперативно-профилактической операции «Розыск», в рамках информационной кампании «Судебные приставы – детям», сотрудниками полиции, Росгвардии, УФСИН и службы судебных приставов Удмуртской Республики задержано шесть граждан, находившихся в исполнительном розыске.

Цель операции – розыск и задержание лиц, обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, розыска и установления местонахождения лиц, пропавших без вести.

Так, в ходе проведения розыскных мероприятий задержан житель Глазова, задолжавший более 14 млн. рублей по 15 исполнительным производствам. Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 312 УК РФ.

Ижевчанин находился в исполнительном розыске в связи неоплатой алиментов на сумму 128 тыс рублей. Он уже привлекался к административной ответственности, теперь ему грозит уголовное наказание.

Глазовчанин задолжал своему ребёнку 208 тысяч рублей, требования о явке к судебному приставу игнорирует, место проживания скрывает, официально не трудоустраивается. В рамках возбуждённого исполнительного производства заведено розыскное дело. Мужчина доставлен к дознавателю службы судебных приставов.

Жителя Завьловского района разыскивал суд, в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по ст. 157 УК РФ, и судебные приставы, т.к. гражданин задолжал 215 тысяч рублей по 11 исполнительным производствам.

Житель Юкаменского района Удмуртской Республики прекратил производить выплаты по алиментам и задолжал более 20 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, совместно с сотрудниками полиции доставил гражданина Б. к дознавателю Службы.



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