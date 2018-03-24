Несколько видов «синтетики» обнаружили в Ижевске у драгдилера

Опубликована: 16 Марта 2018 г. 09:28

фото: golos.ua
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике получили информацию о причастности 25-летнего жителя Ижевска к незаконному сбыту наркотических средств на территории города. Задержали подозреваемого около его дома на ул. Буммашевской. При личном досмотре оперативники обнаружили у него синтетические наркотики, приготовленные к сбыту.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого наркополицейские обнаружили 6 видов наркотических средств синтетического происхождения. Также в квартире был найден упаковочный материал, весы и другое оборудование для фасовки наркотиков. Кроме того, полицейские обнаружили на территории Ижевска 5 тайников с закладками запрещенных веществ, оборудованных подозреваемым с целью сбыта. Тайники располагались в подъездах и во дворах жилых домов.

По фактам покушения на сбыт наркотиков в значительном и крупном размере возбуждены уголовные дела. Подозреваемый водворен в следственный изолятор. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.


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