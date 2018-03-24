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В Удмуртии психически больной мужчина выпил, покурил и погиб в огне
Опубликована: 16 Марта 2018 г. 10:31 Пожар в Воткинском районе Удмуртии унес жизнь 57-летнего мужчины. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
По данным следствия, вчера, 15 марта, около 14 часов в двухквартирном двухэтажном жилом доме на улице Школьная в селе Кельчино произошел пожар. После ликвидации огня в одной из квартир обнаружено тело хозяина с телесными повреждениями, характерными для воздействия пламени.
Предположительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Имеется информация, что погибший мужчина страдал психическим заболеванием и злоупотреблял алкоголем. Ранее в его квартире неоднократно происходили возгорания по причине оставленной без присмотра включенной газовой плиты, неосторожного обращения с электронагревательными приборами, которые ликвидировались соседями.