В Удмуртии психически больной мужчина выпил, покурил и погиб в огне

Опубликована: 16 Марта 2018 г. 10:31



фото: news.vtomske.ru фото: news.vtomske.ru

По данным следствия, вчера, 15 марта, около 14 часов в двухквартирном двухэтажном жилом доме на улице Школьная в селе Кельчино произошел пожар. После ликвидации огня в одной из квартир обнаружено тело хозяина с телесными повреждениями, характерными для воздействия пламени.Предположительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Имеется информация, что погибший мужчина страдал психическим заболеванием и злоупотреблял алкоголем. Ранее в его квартире неоднократно происходили возгорания по причине оставленной без присмотра включенной газовой плиты, неосторожного обращения с электронагревательными приборами, которые ликвидировались соседями.