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Согласие россиян на посмертное донорство органов предлагают указывать в водительском удостоверении
Опубликована: 16 Марта 2018 г. 11:34 Министерство здравоохранения разработало законопроект по регулировке донорства и трансплантации в России. В настоящее время он находится на рассмотрении в правительстве. Как пишет RT, документ предполагает формирование и ведение Федерального регистра доноров органов.
«Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Фонд «Здоровье» предлагают предусмотреть один из вариантов наполнения этого регистра — включить в водительское удостоверение отметку о согласии или несогласии граждан на посмертное донорство», — сообщили в пресс-службе ОНФ.
Общественники предложили фиксировать это решение при получении или обновлении прав. Представители Народного фронта уверены, что такой шаг позволит увеличить количество доноров, так как многие жители страны или не знают о такой возможности, или же не спешат оформить своё согласие из-за бюрократических затруднений.