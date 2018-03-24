Согласие россиян на посмертное донорство органов предлагают указывать в водительском удостоверении

Опубликована: 16 Марта 2018 г. 11:34



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«Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Фонд «Здоровье» предлагают предусмотреть один из вариантов наполнения этого регистра — включить в водительское удостоверение отметку о согласии или несогласии граждан на посмертное донорство», — сообщили в пресс-службе ОНФ.Общественники предложили фиксировать это решение при получении или обновлении прав. Представители Народного фронта уверены, что такой шаг позволит увеличить количество доноров, так как многие жители страны или не знают о такой возможности, или же не спешат оформить своё согласие из-за бюрократических затруднений.