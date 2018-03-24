Снежная и холодная погода ожидает жителей Удмуртии в выходные дни

Опубликована: 16 Марта 2018 г. 12:39

фото: todaykhv.ru
В ближайшие дни в Удмуртии сохранится снежная и ветреная погода. Наиболее существенные осадки пройдут в ночь на субботу и днем в воскресенье, преимущественно в южных районах. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, порывы ветра в выходные будут составлять 12-14 /с. Ожидается слабая метель, на дорогах накат и снежные заносы.

В субботу вновь похолодает: температура ближайшей ночью понизится до -10..-15 °С, в северных районах до -19 °С. Завтра днем ожидается -8..-13 °С.

В ночь на воскресенье будет еще холоднее: -14..-19 °С, по северным районам до -24 °С, днем -8..-13 °С. Ночь на понедельник ожидается наиболее холодной: -16..-21 °С, в северных районах республики до -25 °С.

В понедельник местами вероятен небольшой снег.


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