|
Снежная и холодная погода ожидает жителей Удмуртии в выходные дни
Опубликована: 16 Марта 2018 г. 12:39 В ближайшие дни в Удмуртии сохранится снежная и ветреная погода. Наиболее существенные осадки пройдут в ночь на субботу и днем в воскресенье, преимущественно в южных районах. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, порывы ветра в выходные будут составлять 12-14 /с. Ожидается слабая метель, на дорогах накат и снежные заносы.
В субботу вновь похолодает: температура ближайшей ночью понизится до -10..-15 °С, в северных районах до -19 °С. Завтра днем ожидается -8..-13 °С.
В ночь на воскресенье будет еще холоднее: -14..-19 °С, по северным районам до -24 °С, днем -8..-13 °С. Ночь на понедельник ожидается наиболее холодной: -16..-21 °С, в северных районах республики до -25 °С.
В понедельник местами вероятен небольшой снег.