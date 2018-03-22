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В Удмуртии уроженка Белгородской области обокрала соседку по палате
Опубликована: 16 Марта 2018 г. 13:43 В Удмуртии за кражу из больничной палаты задержали уроженку Белгородской области. Как оказалось, 39-летняя безработная женщина ранее судима за аналогичные преступления.
Установлено, что в феврале подозреваемая находилась на лечении в одной из больниц Якшур-Бодьинского района. Там она похитила из тумбочки соседки по палате банковскую карту и мобильный телефон. Злоумышленница сняла с карты 6800 рублей, телефон сдала в ломбард, а все вырученные деньги потратила на личные нужды.
Первоначально свою причастность к совершению преступления подозреваемая отрицала. Но оперативники показали женщине записи с камеры видеонаблюдения, расположенной в отделении банка.
В настоящее время подозреваемая арестована, ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.