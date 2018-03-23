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Бывший директор ижевской гимназии им. Кузебая Герда получила 1 год условно за присвоение
Опубликована: 16 Марта 2018 г. 14:47 Сегодня, 16 марта, в Устиновском районном суде Ижевска было вынесено решение по уголовному делу в отношении бывшего директора гимназии им. Кузебая Герда. Было установлено, что подсудимая с февраля 2010 года по май 2012 года присвоила переданные гимназии Ижевским заводом пластмасс в качестве благотворительной помощи 96 тыс рублей.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, 56-летнюю женщину, ранее занимавшую должность директора гимназии, признали виновной по статье «присвоение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, а именно: явки с повинной, состояния здоровья подсудимой, наличия у неё многочисленных почетных грамот, благодарностей, поощрений и наград, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
«По обвинению в присвоении 73 500 рублей путем изготовления и подписания приказа об установлении себе ежемесячной доплаты как директору за привлечение образовательным учреждением внебюджетных средств, а также по обвинению в мошенничестве на сумму 122 363 рубля путем фиктивного трудоустройства в гимназию инженером по охране труда и технике безопасности своего сына, начислении ему заработной платы и стимулирующих выплат, суд признал подсудимую невиновной и оправдал по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, за отсутствием в каждом из указанных деяний состава преступлений», - уточнили в пресс-службе.