Приставы задержали в Удмуртии любителя порно из Республики Беларусь

Опубликована: 16 Марта 2018 г. 15:51

фото: netsmol.ru
Находящийся в розыске за распространение порнографии уроженец Республики Беларусь был задержан в Удмуртии. Ловили беглеца в рамках проведения первого этапа международной оперативно-профилактической операции «Розыск» сотрудники УФССП совместно с инспекторами ДПС.

Немногим ранее судебными приставами-исполнителями было установлено местонахождение должницы по алиментам. В результате тщательных поисков через Интерпол удалось установить, что женщина проживает в Канаде. С ней приставы связались посредством сети Интернет в формате видеосвязи.


Теги
выборы штраф лес фестиваль пенсия Москва траур музыка правительство Сарапул Ува Можга самолет полиция СМИ мода Александр Волков наркотики оружие МВД школа туризм свадьба Новый год/Рождество здоровье депутат торговля СКП Россия Малая Пурга бизнес дороги промышленность транспорт пожар Ижевск вода выставка розыск спортсмен Владимир Путин Интернет животные Завьялово армия занятость Игра Удмуртия религия ГИБДД Ижавто молодежь Воткинск природа финансы ремонт МЧС банк прокуратура пристав убийство ветеран инвалид звезда ДТП безопасность алкоголь физкультура долг терроризм преступление ИжГТУ технологии Глазов Дмитрий Медведев дети погода Госсовет УР суд медицина хоккей телевидение ГЖД творчество Украина конкурс кино ЖКХ Голливуд футбол строительство образование видео Балезино зоопарк бюджет США семья праздник рейтинг
Все теги
Яндекс.Погода