Приставы задержали в Удмуртии любителя порно из Республики Беларусь

Опубликована: 16 Марта 2018 г. 15:51



фото: netsmol.ru фото: netsmol.ru

Немногим ранее судебными приставами-исполнителями было установлено местонахождение должницы по алиментам. В результате тщательных поисков через Интерпол удалось установить, что женщина проживает в Канаде. С ней приставы связались посредством сети Интернет в формате видеосвязи.