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Приставы задержали в Удмуртии любителя порно из Республики Беларусь
Опубликована: 16 Марта 2018 г. 15:51 Находящийся в розыске за распространение порнографии уроженец Республики Беларусь был задержан в Удмуртии. Ловили беглеца в рамках проведения первого этапа международной оперативно-профилактической операции «Розыск» сотрудники УФССП совместно с инспекторами ДПС.
Немногим ранее судебными приставами-исполнителями было установлено местонахождение должницы по алиментам. В результате тщательных поисков через Интерпол удалось установить, что женщина проживает в Канаде. С ней приставы связались посредством сети Интернет в формате видеосвязи.