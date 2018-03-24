Ижевчанка взяла в аренду иномарку и продала ее без ведома хозяина

Опубликована: 16 Марта 2018 г. 16:57



фото: myreutov.ru фото: myreutov.ru

Неработающая, ранее судимая местная жительница в июне 2017 года взяла в аренду иномарку. Через некоторое время она сообщила владельцу, что автомобиль выкупит, и попросила подождать, пока накопит всю сумму. После этого злоумышленница сама переоформила документы на автомобиль и продала его. В 2018 году она перестала отвечать на телефонные звонки от владельца иномарки, деньги за аренду тоже не платила. Тогда потерпевший обратился в полицию.Ущерб составил около 350 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают похищенное имущество.