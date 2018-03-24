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В Ижевске остановку «Кинотеатр «Дружба» не переименуют в «Банк ВТБ»
Опубликована: 16 Марта 2018 г. 17:01 В Ижевске остановка общественного транспорта возле кинотеатра «Дружба» будет носить прежнее название.
В феврале название остановочного пункта «Кинотеатр «Дружба» (магазин «Детский мир») было изменено на «Банк ВТБ». По словам главы города Юрия Тюрина, изменение работало в тестовом режиме. Нововведение не прижилось, ижевчане просили оставить прежнее название этой остановки общественного транспорта.
По поручению Главы города Ижевска Управление благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска подготовило документ, возвращающий остановке старое название.