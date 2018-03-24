Группа «5sta Family» выступит в Ижевске в день выборов Президента России

Опубликована: 16 Марта 2018 г. 18:10



фото: vk.com/club_5sta фото: vk.com/club_5sta

Участие в концертной программе примут творческие коллективы республики, а также специальный гость - московская группа «5sta Family». Завершится концертная программа красочным фейерверком.Помимо концертной программы горожан ждут игры, мастер-классы и другие события. На Центральной площади пройдет финал Чемпионат по хоккею на валенках.Также 18 марта с 11.00 во всех школах города состоится флешмоб «Обними школу». В этот день учащиеся, родители, педагоги станут участниками различных танцевальных и песенных конкурсов, спортивных мероприятий, фестивалей, концертов и смотров самодеятельности. А главным мероприятием станет флешмоб, где все участники акции будут обнимать школу. Главная задача этой городской акции - совместная деятельность родителей и детей, развитие новых форм семейного отдыха.