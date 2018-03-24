В Удмуртии к 18:00 на президентских выборах проголосовали 57.71 процентов избирателей

Опубликована: 18 Марта 2018 г. 19:39

фото: mezha.smi44.ru
В Удмуртии к 18:00 на президентских выборах проголосовали 57.71 процентов избирателей. Об этом журналистам Сусанина рассказал председатель региональной ЦИК Виктор Кушко.

«57,71 процента явка на 18:00. Самая высокая явка в Алнашском (71,75 процентов) и Юкаменском районах (71,34 процента). Она превысила 70 процентов. Из районов хуже явка в Завьяловском (55,19 процента), Камбарском (57,72 процента) и Сюмсинском (56,95 процента) районах. В Ижевске все районы превысили планку в 50 процентов», - сообщил председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко.


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