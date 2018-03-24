Женщины признались, что чаще испытывают оргазм с лесбиянками

Опубликована: 17 Марта 2018 г. 13:18



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Она объяснила это тем, что лесбийские половые отношения более разнообразны.Исследователи опросили 2,3 тысячи женщин из разных стран в возрасте от 18 до 65 лет, которые имели различные половые связи. Выяснилось, что у гетеросексуальных пар в среднем бывает больше секса, чем у лесбиянок, около 16 актов в месяц. Однако именно при гомосексуальной связи женщины были больше подвержены оргазму. По результатам опроса, при однополом сексе женщины могут достигать оргазма 55 раз в месяц.Сексолог Ребекка Дакин, автор книги «101 секс-совет», объяснила результаты тем, что женщине необходима длительная прелюдия, минимум 45 минут, что для легковозбудимых мужчин представляет проблему.The Independent обращает внимание на недавнее исследование Университета Чепмена в Индиане и Институтом Кинси, показавшего, что только 33 процента натуралок испытывают оргазм каждый раз при занятии сексом. При этом 75 процентов мужчин-натуралов испытывают оргазм при каждом соитии.