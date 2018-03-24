Супруги из Сарапула забыли про дочь и выплату алиментов на ее содержание

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 08:30

фото: kharkiv.web2ua.com
В Сарапуле лишенные родительских прав супруги на 7 месяцев отправятся на исправительные работы. Родители неоднократно не выплачивали алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери 2009 года рождения.

Приговорами суда каждый супруг осужден к наказанию в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработной платы в доход государства. Стоит так же отметить, что мать «задолжала» своей дочери 118 300 рублей, а отец - 108 004 рублей.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что с начала 2018 года в Сарапуле уже 11 лиц привлечены к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Наиболее распространенным видом, назначаемого судом наказания являются исправительные работы, однако, санкция статьи предусматривает и наказание в виде лишения свободы до одного года.


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