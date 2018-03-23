В Воткинске неизвестный сбил на автомобиле школьника и скрылся

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 09:32



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода, школьника, 2004 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы.Очевидцев происшествия убедительно просят сообщить в ОГИБДД ММО МВД России "Воткинский" по тел.8 (34145) 5-17-17, 9-98-67.Госавтоинспекция по Удмуртской Республике обращается к родителям и настоятельно рекомендует проводить с детьми дополнительные беседы о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.