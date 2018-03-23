В Воткинске неизвестный сбил на автомобиле школьника и скрылся

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 09:32

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Сотрудники ГИБДД разыскивают в Воткинске очевидцев наезда на подростка. Произошло ДТП в субботу, 17 марта, около 10:15 минут, напротив д. №83 ул. 1-го Мая.

Неустановленный водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода, школьника, 2004 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы.

Очевидцев происшествия убедительно просят сообщить в ОГИБДД ММО МВД России "Воткинский" по тел.8 (34145) 5-17-17, 9-98-67.

Госавтоинспекция по Удмуртской Республике обращается к родителям и настоятельно рекомендует проводить с детьми дополнительные беседы о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.


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