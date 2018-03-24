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Ижевский бизнесмен заплатит штраф 100 тыс рублей за незаконные поставки оборудования в больницы
Опубликована: 19 Марта 2018 г. 10:35 Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Ижевска в отношении местного жителя, фирма которого незаконно производила и продавала в больницы оборудование.
Коммерческая структура под руководством мужчины 1951 года рождения не имела соответствующих лицензий, но все же реализовывала в бюджетные учреждения здравоохранения производимые ею технические средства.
С учетом полного признания вины, а также отсутствия тяжких последствий содеянного, суд оштрафовал обвиняемого на 100 тыс рублей.