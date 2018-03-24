Ижевский бизнесмен заплатит штраф 100 тыс рублей за незаконные поставки оборудования в больницы

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 10:35



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Коммерческая структура под руководством мужчины 1951 года рождения не имела соответствующих лицензий, но все же реализовывала в бюджетные учреждения здравоохранения производимые ею технические средства.С учетом полного признания вины, а также отсутствия тяжких последствий содеянного, суд оштрафовал обвиняемого на 100 тыс рублей.