Жертвой телефонного мошенникам стал 21 житель Удмуртии

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 11:38



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Установлено, что мужчина рассылал смс-сообщения на номера жителей Удмуртии с текстом о блокировке банковской карты. Некоторые из абонентов на свою беду перезванивали по указанному злоумышленником номеру телефона. В ответ на звонки мужчина представлялся сотрудником банка и подробно описывал действия, которые гражданам нужно выполнить для «разблокировки» карты. В результате данных манипуляций со счетов граждан списывались денежные средства. Общий ущерб превысил 200 тыс рублей.В настоящее время по всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Подозреваемый водворен в следственный изолятор.