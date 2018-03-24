|
Жертвой телефонного мошенникам стал 21 житель Удмуртии
Опубликована: 19 Марта 2018 г. 11:38 За совершение серии мошенничеств в отношении жителей Удмуртии республиканские правоохранители задержали 29-летнего жителя Чебоксар. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, жертвами подозреваемого стал 21 местный житель.
Установлено, что мужчина рассылал смс-сообщения на номера жителей Удмуртии с текстом о блокировке банковской карты. Некоторые из абонентов на свою беду перезванивали по указанному злоумышленником номеру телефона. В ответ на звонки мужчина представлялся сотрудником банка и подробно описывал действия, которые гражданам нужно выполнить для «разблокировки» карты. В результате данных манипуляций со счетов граждан списывались денежные средства. Общий ущерб превысил 200 тыс рублей.
В настоящее время по всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Подозреваемый водворен в следственный изолятор.