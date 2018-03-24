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Владимир Путин победил с рекордным показателем на выборах Президента
Опубликована: 19 Марта 2018 г. 12:41 В ЦИК оценили результаты действующего лидера страны Владимира Путина на выборах президента России, отметив, что они являются рекордными по сравнению с предыдущими итогами голосования. Как пишет Life, об этом сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.
— Что касается кандидата-победителя, мы видим сейчас Владимира Владимировича Путина — 56 206 514 голосов, это тоже абсолютный рекорд за его последние несколько выборов президента РФ, — сказал Булаев.
Владимир Путин набрал 76,66 процента голосов на выборах президента после обработки 99,84% биллютеней.