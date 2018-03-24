Владимир Путин победил с рекордным показателем на выборах Президента

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 12:41



фото: putin2018.ru фото: putin2018.ru

— Что касается кандидата-победителя, мы видим сейчас Владимира Владимировича Путина — 56 206 514 голосов, это тоже абсолютный рекорд за его последние несколько выборов президента РФ, — сказал Булаев.Владимир Путин набрал 76,66 процента голосов на выборах президента после обработки 99,84% биллютеней.