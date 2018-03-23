Житель Балезино на почве ревности убил нового ухажера своей возлюбленной

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 13:44

фото: gazeta-n1.ru
Девять с половиной лет тюремного заключения получил 37-летний житель Балезино за убийство на почве ревности и попытку убийства свидетеля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В февраля 2017 года мужчина в вечернее время затаился у входной двери подъезда д.№6 по ул. Наговицына пос. Балезино. Здесь он караулил знакомого, который начал отношения с его бывшей сожительницей. На почве ревности и личных неприязненных отношений к конкуренту он кухонным ножом нанес ему один удар в область спины.

От проникающей колото-резаной раны грудной клетки с повреждением левого легкого и сердца потерпевший скончался через некоторое время на пешеходной дорожке, расположенной возле здания соседней школы.

После этого убийца напал на прохожего, который видел произошедшее. С целью «убрать» свидетеля, он нанес ему несколько ударов ножом в область лица, шеи и пальцев рук, однако прохожий оказал сопротивление и убежал.

Суд назначил балезинцу наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев.


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