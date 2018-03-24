МВД: В Удмуртии нарушений общественного порядка при проведении выборов не допущено

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 14:47



фото: police-tomsk.livejournal.com фото: police-tomsk.livejournal.com

В день выборов, 18 марта, для обеспечения правопорядка на избирательных участках республики было задействовано около 1400 сотрудников органов внутренних дел. В результате принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями мер нарушений общественного порядка не допущено.