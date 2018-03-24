МВД: В Удмуртии нарушений общественного порядка при проведении выборов не допущено

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 14:47

фото: police-tomsk.livejournal.com
В Удмуртии в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации охрану общественного порядка и безопасности граждан осуществляли более 2600 сотрудников ОВД во взаимодействии с сотрудниками Управления ФСВНГ России по УР, представителями народных дружин и частных охранных предприятий.

В день выборов, 18 марта, для обеспечения правопорядка на избирательных участках республики было задействовано около 1400 сотрудников органов внутренних дел. В результате принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями мер нарушений общественного порядка не допущено.



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