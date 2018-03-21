Жительница Шарканского района, скрывавшаяся от алиментных обязательств, выдала себя пьяной выходкой

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 15:51



фото: sochinews.io фото: sochinews.io

Женщина в нетрезвом состоянии пришла в магазин и пыталась предъявить продавцу претензии по поводу ранее купленного мобильного телефона. Причём делала она это в весьма некорректной форме. Работники торговой точки вынуждены были вызвать сотрудников полиции, которые прибыв на место, проверили её по базе разыскиваемых лиц.Выяснилось, что женщина находится в розыске Шарканским районным отделом судебных приставов. В рамках возбуждённого исполнительного производства должнице вручили документы, установили место её фактического проживания и предупредили об административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.Кроме того, в рамках акции «Судебные приставы - детям» в УФССП России по Удмуртской Республике прошёл день открытых дверей. По результатам проведённого мероприятия установлено место жительства 71 жителя Удмуртии, 21 гражданин предупреждён об уголовной ответственности. По итогам проведённого дня окончено 155 исполнительных производства. Всего структурные подразделения службы судебных приставов посетили 1218 граждан, из них 734 – должники.