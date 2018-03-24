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Ветрено и снежно будет в Удмуртии на неделе
Опубликована: 19 Марта 2018 г. 17:02 Во вторник, 20 марта, как и сегодня, в Удмуртии ожидается ветреная и преимущественно сухая погода. Как отметили в пресс-службе Удмуртского Гидрометцентра, уже ближайшей ночью будет гораздо теплее, -10..-15 °С, а завтра днем столбики термометров покажут -2..-7 °С.
«Очередной снежный циклон придет в республику во второй половине дня среды. В четверг в связи с его прохождением ожидается ветреная, теплая и снежная погода. Температура воздуха днем составит -1..-6 °С. На дорогах ожидаются снежные заносы и накат», - рассказали синоптики.
К концу недели вновь похолодает. По предварительному анализу в ночь на субботу температура воздуха опустится до -12..17 °С, а днем она составит -3..-8 °С.