Пользователи социальных сетей ответили флешмобом на вопрос "Радио Свобода" о Сталине Опубликована: 19 Марта 2018 г. 16:56

5 марта в России отметили особую историческую дату – 65 лет со дня смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, сообщает информагентство SM-News. Пожалуй, нет в отечественной истории фигуры более спорной и неоднозначной, чем Сталин, чья роль в развитии и становлении нашей страны до сих пор оценивается очень по-разному.



Впрочем, несмотря на всю важность темы, большинство СМИ не уделило ей особенно много внимания, сосредоточившись на более актуальных и современных вопросах российской политики и общественной жизни.



Исключением стало лишь известное либеральное СМИ «Радио Свобода». В этот день почти вся главная страница издания пестрела заголовками, посвященными скончавшемуся много лет назад советскому вождю.



Тематические статьи, интервью с потомками пострадавших «от режима» людей, опросы на улицах и в социальных сетях - в своей излюбленной манере журналисты «некоммерческого» издания, которое, как известно, финансируется Конгрессом США, не только обозначили свою позицию, но и тут же сделали далеко идущие выводы.



Что особенно удивляет в материалах «Радио Свобода», которое много лет позиционирует себя как непредвзятое и объективное издание - это довольно однобокое освещение темы. Например, в публикации «Сталин умер 65 лет назад, но имя злодея продолжают прославлять», которая посвящена петиции за принятие закона о запрете прославления Сталина, автор материала пишет:



Прошли десятилетия, а доброе имя жертв Сталина не восстановлено в тех же масштабах, в каких оно уничтожалось сталинской диктатурой. <…> Нужно сделать так, чтобы признаться в любви и в восхищении Сталиным было бы так же страшно, как признаться в поддержке Гитлера. Такие признания не должны появляться и распространяться через средства массовой информации и/или пропаганды, не должны воздвигаться памятники или массово распространяться литература с восхвалением или оправданием тоталитарного диктатора.

«Сталин - это тот же Гитлер», - приходят к выводу журналисты «Радио Свобода», и тут же развивают свою мысль в другой публикации.

Трое кандидатов на пост президента России: Павел Грудинин, Максим Сурайкин и Владимир Жириновский – идут на выборы, периодически прославляя Иосифа Сталина. Претендент на продление полномочий главы государства Владимир Путин хвалит достижения сталинского режима, осуждает репрессии и требует от ФСБ ретиво бороться с "политическим радикализмом", которым в его системе становится всякая оппозиционность. (статья «Сталин – это Путин вчера», автор Михаил Соколов)



Не ограничившись статьями, издание решило провести опрос среди своих читателей - чтобы, так сказать, подтвердить собственные трактовки мнением общественности. Вопрос, который «Радио Свобода» задала своим подписчикам в социальной сети «Twitter», был прост – «Как ваша семья пережила времена сталинских репрессий?». Только вот результаты его оказались неожиданными для журналистов.



Ожидая увидеть в комментариях описание кровавых деяний тирана, авторы опроса оказались не готовы к позитивным и шуточным комментариям. За сутки твит с вопросом набрал больше полутора тысяч ответов, во многих из которых пресловутые репрессии стали темой для шуток.



Сначала редакторы соцсетей «Радио Свобода» попытались удалять не устраивавшие их ответы, но после того, как количество комментариев перевалило за полторы тысячи, твит с опросом был полностью удален. А большинство подписчиков, написавших комментарии, не совпадающие с точкой зрения редакции, попросту«репрессировали». То есть, говоря современным языком, забанили, лишив возможности выражать свое мнение.





«На наш опрос о сталинских репрессиях спустили всю фабрику троллей. Сложно придумать лучшую иллюстрацию к теме сегодняшней передачи - о том, что Сталин стал брендом власти и ее партнеров», - так прокомментировала свое решение редакция.

«Вам даже в голову не приходит, что вам отвечают обычные люди. На фоне того, что люди испытывают к вашим действиям, мягко говоря, неприязнь, у вас развилась фобия, что вокруг тролли...» - ответил один из пользователей под ником «Зоя Михайловна».

Однако необходимость все же опереться на общественное мнение заставила журналистов «Свободы» отправится на улицы Москвы с тем же самым вопросом. И вновь реакция людей оказалась не той, что ожидали – лишь один респондент признал, что его семья как-то пострадала во времена «сталинских репрессий». Были люди, которые и вовсе заявили, что Сталин оказался именно тем руководителем, который был необходим стране в той исторической ситуации. Наспех сделанный сюжет с подогнанными под заданную тему ответами позже был размещен на сайте издания.



Ситуацию прокомментировал кандидат психологических наук, специалист по психолого-лингвистической экспертизе, ректор АОУ ДПО УР «Институт развития образования» Владимиру Байметову.



По его словам, первое, что бросается в глаза в публикациях издания - ярко-негативная эмоциональная окраска используемых слов и выражений. Статьи не изобилуют цифрами и фактами, зато в них то и дело употребляются такие выражения, как «злодей», «коммунистический тиран», «добрые имена жертв», «оболганные, оклеветанные люди», «грандиозные преступления сталинизма». Авторы, совершенно не стесняясь, проводят прямые параллели между Сталиным и Гитлером, Сталиным и Путиным.



«Я, как человек, более 20 лет занимающийся судебно-психологической и психолого-лингвистической экспертизой, могу сказать, что здесь использовано, и довольно грубо, множество приемов психологического воздействия на читателей - смешиваются факты, заранее приписываются ярлыки, Сталин объявляется тираном, деспотом, злодеем и убийцей. Также используются приемы косвенного внушения, например, при описании событий на Украине, говорится о войне России против Украины. Тем самым читателю преподносятся не конкретные факты, а оценочные суждения, и таким образом навязывается негативное мнение относительно Российской Федерации и руководства нашей страны.



Немецкий международный обозреватель и политолог Александр Рар, комментируя послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что сейчас против России ведется масштабная информационная война, и вокруг нашей страны сознательно создается очень негативная информационная атмосфера.



Посмотрите, Россию обвиняют во всех смертных грехах - и что у нас целые киберармии посылаются в другие страны, и что допинг используют только наши спортсмены и так далее. Мы видим, как сейчас разворачивается ситуация с расследованием отравления одного из перебежчиков.



Это все звенья одной цепи, и в ней же находятся публикации «Радио Свобода», которое пользуется любым случаем и поводом для обвинения действующего президента и нашей власти во враждебной политике. Для этого в ход идут все средства, в том числе и обвинение российских властей в обелении Сталина. Тем самым они пытаются сформировать общественное мнение, закрепив мысль о том, что Россия - это тоталитарный режим, где нет демократии, при этом сами презрев все демократические устои и принципы.



Стоит отметить, что Владимир Владимирович, говоря об исторических событиях жизни нашей страны, никогда не допускал резких, однозначных суждений - как осуждающих, так и поддерживающих.



Когда исторические события, исторические деятели становятся предметом не для научных исследований, а для политических спекуляций - политическая мотивированность таких публикаций для меня лично совершенно очевидна.



Противостоять этому невозможно, потому что это сознательная позиция «Радио Свобода». И те проекты, которые сейчас они реализуют, очень хорошо это показывают».

Для чего же авторам претенциозных публикаций понадобилось проводить те самые опросы, которые так бесславно закончились? Ответ и тут лежит на поверхности. Результаты опроса, по замыслу его организаторов, должны были убедительно доказать обоснованность негативного изложения событий российской истории. А также продвинуть петицию о принятии закона «О запрете прославления Сталина» (которой, кстати, до сих пор так и не удалось набрать больше 10 тысяч голосов в свою поддержку). Но замысел авторов идеи не удался.



Уровень доверия к информации в обществе значительно возрастает, если она подкреплена конкретными цифрами и поддержкой хотя бы части общества. Привыкнув доверять цифрам статистики, мы относимся к ним, как к чему-то объективному. Но очень часто это оказывается не так – в большинстве случаев результаты таких псевдо-опросов выгодны лишь тем, кто их начинает. Так же, как статьи, в которых авторы приходят к заранее сформулированным выводам.

Впрочем, несмотря на всю важность темы, большинство СМИ не уделило ей особенно много внимания, сосредоточившись на более актуальных и современных вопросах российской политики и общественной жизни.Исключением стало лишь известное либеральное СМИ «Радио Свобода». В этот день почти вся главная страница издания пестрела заголовками, посвященными скончавшемуся много лет назад советскому вождю.Тематические статьи, интервью с потомками пострадавших «от режима» людей, опросы на улицах и в социальных сетях - в своей излюбленной манере журналисты «некоммерческого» издания, которое, как известно, финансируется Конгрессом США, не только обозначили свою позицию, но и тут же сделали далеко идущие выводы.Что особенно удивляет в материалах «Радио Свобода», которое много лет позиционирует себя как непредвзятое и объективное издание - это довольно однобокое освещение темы. Например, в публикации «Сталин умер 65 лет назад, но имя злодея продолжают прославлять», которая посвящена петиции за принятие закона о запрете прославления Сталина, автор материала пишет:Прошли десятилетия, а доброе имя жертв Сталина не восстановлено в тех же масштабах, в каких оно уничтожалось сталинской диктатурой. <…> Нужно сделать так, чтобы признаться в любви и в восхищении Сталиным было бы так же страшно, как признаться в поддержке Гитлера. Такие признания не должны появляться и распространяться через средства массовой информации и/или пропаганды, не должны воздвигаться памятники или массово распространяться литература с восхвалением или оправданием тоталитарного диктатора.Трое кандидатов на пост президента России: Павел Грудинин, Максим Сурайкин и Владимир Жириновский – идут на выборы, периодически прославляя Иосифа Сталина. Претендент на продление полномочий главы государства Владимир Путин хвалит достижения сталинского режима, осуждает репрессии и требует от ФСБ ретиво бороться с "политическим радикализмом", которым в его системе становится всякая оппозиционность. (статья «Сталин – это Путин вчера», автор Михаил Соколов)Не ограничившись статьями, издание решило провести опрос среди своих читателей - чтобы, так сказать, подтвердить собственные трактовки мнением общественности. Вопрос, который «Радио Свобода» задала своим подписчикам в социальной сети «Twitter», был прост – «Как ваша семья пережила времена сталинских репрессий?». Только вот результаты его оказались неожиданными для журналистов.Ожидая увидеть в комментариях описание кровавых деяний тирана, авторы опроса оказались не готовы к позитивным и шуточным комментариям. За сутки твит с вопросом набрал больше полутора тысяч ответов, во многих из которых пресловутые репрессии стали темой для шуток.Сначала редакторы соцсетей «Радио Свобода» попытались удалять не устраивавшие их ответы, но после того, как количество комментариев перевалило за полторы тысячи, твит с опросом был полностью удален. А большинство подписчиков, написавших комментарии, не совпадающие с точкой зрения редакции, попросту«репрессировали». То есть, говоря современным языком, забанили, лишив возможности выражать свое мнение.«На наш опрос о сталинских репрессиях спустили всю фабрику троллей. Сложно придумать лучшую иллюстрацию к теме сегодняшней передачи - о том, что Сталин стал брендом власти и ее партнеров», - так прокомментировала свое решение редакция.Однако необходимость все же опереться на общественное мнение заставила журналистов «Свободы» отправится на улицы Москвы с тем же самым вопросом. И вновь реакция людей оказалась не той, что ожидали – лишь один респондент признал, что его семья как-то пострадала во времена «сталинских репрессий». Были люди, которые и вовсе заявили, что Сталин оказался именно тем руководителем, который был необходим стране в той исторической ситуации. Наспех сделанный сюжет с подогнанными под заданную тему ответами позже был размещен на сайте издания.Ситуацию прокомментировал кандидат психологических наук, специалист по психолого-лингвистической экспертизе, ректор АОУ ДПО УР «Институт развития образования» Владимиру Байметову.По его словам, первое, что бросается в глаза в публикациях издания - ярко-негативная эмоциональная окраска используемых слов и выражений. Статьи не изобилуют цифрами и фактами, зато в них то и дело употребляются такие выражения, как «злодей», «коммунистический тиран», «добрые имена жертв», «оболганные, оклеветанные люди», «грандиозные преступления сталинизма». Авторы, совершенно не стесняясь, проводят прямые параллели между Сталиным и Гитлером, Сталиным и Путиным.«Я, как человек, более 20 лет занимающийся судебно-психологической и психолого-лингвистической экспертизой, могу сказать, что здесь использовано, и довольно грубо, множество приемов психологического воздействия на читателей - смешиваются факты, заранее приписываются ярлыки, Сталин объявляется тираном, деспотом, злодеем и убийцей. Также используются приемы косвенного внушения, например, при описании событий на Украине, говорится о войне России против Украины. Тем самым читателю преподносятся не конкретные факты, а оценочные суждения, и таким образом навязывается негативное мнение относительно Российской Федерации и руководства нашей страны.Немецкий международный обозреватель и политолог Александр Рар, комментируя послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что сейчас против России ведется масштабная информационная война, и вокруг нашей страны сознательно создается очень негативная информационная атмосфера.Посмотрите, Россию обвиняют во всех смертных грехах - и что у нас целые киберармии посылаются в другие страны, и что допинг используют только наши спортсмены и так далее. Мы видим, как сейчас разворачивается ситуация с расследованием отравления одного из перебежчиков.Это все звенья одной цепи, и в ней же находятся публикации «Радио Свобода», которое пользуется любым случаем и поводом для обвинения действующего президента и нашей власти во враждебной политике. Для этого в ход идут все средства, в том числе и обвинение российских властей в обелении Сталина. Тем самым они пытаются сформировать общественное мнение, закрепив мысль о том, что Россия - это тоталитарный режим, где нет демократии, при этом сами презрев все демократические устои и принципы.Стоит отметить, что Владимир Владимирович, говоря об исторических событиях жизни нашей страны, никогда не допускал резких, однозначных суждений - как осуждающих, так и поддерживающих.Когда исторические события, исторические деятели становятся предметом не для научных исследований, а для политических спекуляций - политическая мотивированность таких публикаций для меня лично совершенно очевидна.Противостоять этому невозможно, потому что это сознательная позиция «Радио Свобода». И те проекты, которые сейчас они реализуют, очень хорошо это показывают».Для чего же авторам претенциозных публикаций понадобилось проводить те самые опросы, которые так бесславно закончились? Ответ и тут лежит на поверхности. Результаты опроса, по замыслу его организаторов, должны были убедительно доказать обоснованность негативного изложения событий российской истории. А также продвинуть петицию о принятии закона «О запрете прославления Сталина» (которой, кстати, до сих пор так и не удалось набрать больше 10 тысяч голосов в свою поддержку). Но замысел авторов идеи не удался.Уровень доверия к информации в обществе значительно возрастает, если она подкреплена конкретными цифрами и поддержкой хотя бы части общества. Привыкнув доверять цифрам статистики, мы относимся к ним, как к чему-то объективному. Но очень часто это оказывается не так – в большинстве случаев результаты таких псевдо-опросов выгодны лишь тем, кто их начинает. Так же, как статьи, в которых авторы приходят к заранее сформулированным выводам.

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