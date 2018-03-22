В Ижевске администратор ночного клуба избил и ограбил посетителя

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 18:11

фото: smolensk-i.ru
В дежурную часть полиции обратился посетитель одного из ночных клубов и сообщил, что в помещении развлекательного заведения в отношении него было совершено преступление. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 41-летний администратор данного клуба.

По версии следствия, между администратором и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого сотрудник заведения нанес гостю побои и открыто похитил у него 10 тыс рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «грабеж». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.


Теги
Сарапул зоопарк ветеран физкультура инвалид прокуратура Владимир Путин Голливуд молодежь финансы Игра Интернет футбол пожар ГИБДД выборы ЖКХ безопасность оружие наркотики семья СМИ мода здоровье Ижевск розыск фестиваль Дмитрий Медведев пенсия Москва Воткинск туризм преступление дороги кино видео строительство пристав полиция Госсовет УР занятость Ува США рейтинг дети бизнес правительство спортсмен конкурс долг МЧС МВД банк терроризм медицина религия алкоголь звезда ИжГТУ лес Балезино бюджет музыка СКП промышленность Новый год/Рождество ремонт Можга образование транспорт Глазов вода армия природа свадьба убийство Александр Волков торговля погода школа самолет ГЖД животные траур Удмуртия телевидение праздник Россия Ижавто штраф Украина Малая Пурга технологии Завьялово ДТП суд творчество депутат выставка хоккей
Все теги
Яндекс.Погода