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В Ижевске администратор ночного клуба избил и ограбил посетителя
Опубликована: 19 Марта 2018 г. 18:11 В дежурную часть полиции обратился посетитель одного из ночных клубов и сообщил, что в помещении развлекательного заведения в отношении него было совершено преступление. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 41-летний администратор данного клуба.
По версии следствия, между администратором и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого сотрудник заведения нанес гостю побои и открыто похитил у него 10 тыс рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «грабеж». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.