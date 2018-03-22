В Ижевске администратор ночного клуба избил и ограбил посетителя

Опубликована: 19 Марта 2018 г. 18:11



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По версии следствия, между администратором и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого сотрудник заведения нанес гостю побои и открыто похитил у него 10 тыс рублей.В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «грабеж». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.