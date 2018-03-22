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Проекция с Путиным появилась на здании МИД Великобритании
Опубликована: 20 Марта 2018 г. 08:30 Световая проекция с изображением Владимира Путина появилась в воскресенье вечером, 18 марта, на фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне. Фотография российского лидера сопровождалась надписью «Miss Me?» («Скучали по мне?»).
Создателем перфоманса оказалась российская арт-группа Philosoraptors.
По данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин побеждает на нынешних выборах главы государства с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.